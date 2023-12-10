數疫再臨城下 輕視必招惡果

本港剛剛經歷完新冠疫情衝擊，社會步入復常不久，多種病毒又告湧至，甚至到了「百花齊放、五花八門」的地步。除了冬季流感高峰期將至，新冠又未絕迹，加上內地爆發肺炎支原體感染，病毒紛至沓來。港府一味強調醫療系統足以應對，至今無意加強口岸防疫，會否重蹈沙士和新冠覆轍，令人憂慮。

內地數月前已出現肺炎支原體肆虐情況，感染者與日俱增，中港交流頻繁，香港相關感染個案亦由今年8月約50宗，急升至上月約170宗。港大學者袁國勇等專家建議加強對邊境口岸篩查，找出有發燒等病徵的入境旅客，冀不會讓病毒再次在港大流行。

惟醫衞局局長拒絕接納，表示「政策不是某個原因或某位專家提出便即時執行」，暫時不會採取任何強制或隔離措施，強調特別針對某些地區旅客，政策影響和社會代價很大。他又大派定心丸，指肺炎支原體在全球一直有不同程度流行，現時已有有效治療方法，傳染性、致病率和致死率都不是很高，政府和醫管局已做好準備，市民不用過於擔心云云。

誠然，防疫要顧及成本效益，再次實施新冠期間的強制措施，對本港經濟必會造成致命打擊，市民亦未必會接受，但不等於港府毋須做好準備工作。高官一味強調「冇有怕」，但市民根本看不到醫衞部門和醫管局做了甚麼準備工夫。近期急症室求診個案急增，每日平均首次求診人次超過5,500，內科病房病床入住率達101%，兒科病房病床入住率達97%，已見人滿之患。僅昨日，屯門醫院急症室輪候時間長達7小時，廣華醫院和天水圍醫院5小時，其他醫院動輒也要輪候三數小時。今年冬季特別溫暖，但病毒一樣十分活躍，當局昨日公布，一名8個月大女嬰及一名7歲男童，分別感染新冠病毒及甲型流感，情況嚴重，需留醫兒童深切治療部，可見新冠和流感仍然非常兇猛。

屋漏偏逢連夜雨，元朗一個豬場有豬樣本驗出非洲豬瘟病毒，漁護署安排銷毀場內全部900多隻豬，有關豬場3公里範圍內有8個豬場同受牽連，全部暫時禁止運出豬隻，以檢測是否帶有非洲豬瘟。儘管非洲豬瘟不會人畜共傳，但本港多疫拍門，數病纏身，寫在牆上。

香港已先後經歷多次病毒大流行，除了沙士和新冠，歷年來又有禽流感、豬流感、大鼠戊肝等等。最不堪的是，歷屆特區政府都熱衷大搞清潔騷，但到頭來無一不是雷聲大雨點小、有姿勢無實際。現屆政府也是一樣，甫上場即大搞「打擊衞生黑點計劃」，然而一樣不脫有頭威無尾陣陋習，一陣風即打回原形。各黑點依然垃圾遍地、老鼠為患；三無大廈繼續烏煙瘴氣。病毒乘機來襲，何足為奇。隨着社會復常，病毒傳播更加容易，香港經歷了多次慘痛教訓，付出的代價實在太大。所謂奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，港府在平衡經濟成本之餘，亦必須打醒十二分精神，必須要有「防疫甚於防川」的態度來保護市民健康！