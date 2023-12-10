撥亂反正：打擊假難民 要學英國

英國政府近年施政無能，官員又屢爆醜聞，早前還妄想抄襲美國，透過印銀紙借貸度日。可惜當前的英國，已不是二、三百年前那個「日不落帝國」，政經實力與金融霸權都遠遠不及老美，也沒有一些所謂的國際性評級機構為英鎊及英債背書。因此前首相卓慧思的瘋狂減稅計劃一公布便引發金融危機，上任短短個多月就被趕下台。

做財長出身並有份向卓慧思逼宮的現任首相辛偉誠，深明此路不通，就改行緊縮政策，包括叫停高鐵北段工程及任由多個市議會相繼破產，但此舉又引起部分國民與海外投資者不滿。不過，辛偉誠最近提出一些政策措施，倒是值得特區政府學習，就是收緊移民與難民政策。

當年有過半數英國人投票支持脫歐，主因之一就是不想跟隨歐盟規定，接收大量海外移民和難民。然而當正式脫歐後，眼見不少歐洲資金和人才撤離，英國政府又擔心會影響長遠經濟發展，因此推出多項搶人才與搶企業措施，當中包括借黑暴風波放寬BNO港人的入境及入籍門檻，實際上只是想向香港吸金，並非真心履行甚麼對港人的道義責任。

誠如辛偉誠指出，有關寬鬆入境政策明顯遭到濫用，許多難民及移民前往英國，一心只想偷呃拐騙攞福利，並非為了逃難或搵工。部分人成功入籍之後，再申請大量老弱家眷前來團聚，令當地本已岌岌可危的醫療及社福制度瀕臨破產。辛偉誠因此宣布將大幅收緊移民政策，強調「沒有貢獻的就不要來」。

香港的假難民行徑，與英國的所謂難民幾乎如出一轍。英國政府用了幾年時間就深知中伏，並迅速改轅易轍，顧不得甚麼人權或道德。特區政府被假難民搵笨搵了十多年仍未瞓醒，實在可悲。