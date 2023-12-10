自成一家：軟實力吸引更多移民

根據聯合國人口基金數月前公布的年度世界人口狀況報告顯示，目前全球生育率最高的地方都是非洲窮國，例如尼日爾、乍得、剛果民主共和國、索馬里的生育率都在6以上，即平均每名女性生育6個以上的孩子。相反，亞洲地區的出生率堪憂，如香港的生育率位居全球最低，每名女性僅生育0.8個孩子，其後依次為南韓、新加坡和澳門。

歐美國家也面臨生育率低的問題，但他們有大量非白人族裔支撐。以美國為例，根據美國普查局2020年全國人口普查數據，相比10年前，白人在總人口中所佔的比例從63.7%降至57.8%，拉美裔的人口則飆升23%至6,200萬。拉美裔在加州的人口比例更接近四成，首次成為當地最大的族裔。值得注意的是，世人多認為西方的月亮特別圓，不論是亞洲、中東還是非洲國家的優秀年輕人，多數會選擇去歐美升學；再加上技術移民、投資移民，歐美國家多年來吸引了許多外國人才。另一方面，全球有戰爭衝突的地方，不少人也會以難民身份湧去歐美並申請成為當地人。所以歐美的人口不足問題並不是很嚴重。

相比之下，亞洲國家在文化軟實力上不如歐美，對人才的吸引力遜色。而根據一些移民顧問發表的排名榜，亞洲地區的日本、新加坡、北韓、中國，都位居最難移民國家的前列位置。結果出生率最低和最難移民的都是這些國家。當這些國家的國民日漸富裕之後不想生育，人口就會面臨斷崖式下滑危機。

最近荷蘭大選由反移民候選人勝出，英國亦宣布收緊移民政策。在歐洲收緊的同時，我認為亞洲國家應反向而行，完善移民政策和加強文化軟實力吸引外來人才，只有這樣才能解決人口不足問題。