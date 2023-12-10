冰鑑春秋：誰在散布監聽名單

近日台灣網絡上流傳一份監聽名單，包括了國安及司法監聽，並橫跨邱國正、蔡明彥、陳明通3任國安局長，監聽對象更涵蓋黨、政、軍、外國駐台人員、民間社團人士等，牽涉範圍廣泛，若是真的，勢必成為台灣政壇的震撼彈。

消息曝光後，藍綠紛紛指摘，綠營從監聽名單中使用簡體字與西元紀元，認定這就是大陸故意進行的認知作戰，意圖擾亂台灣選舉、破壞民進黨政府形象。藍軍則指控民進黨長期對各階層進行全面性的非法監聽，不僅違反基本人權與法治，也將成為政治鬥爭的工具。雖然綠營刻意想導向是大陸介選，但若真是如此，有人認為大陸會蠢到連繁簡轉換軟體都不會使用？也不懂得模擬台灣的公文慣用語與格式？監聽內容使用了簡體字與西元紀元，與其說是大陸黑客露餡，反倒更像是有人希望被認定是大陸做的。何況並非只有大陸使用簡體字，海外許多華人地區甚至台灣自己內部，都有人使用簡體字，光靠這點就想導引到中共認知作戰，在我看來，更像是綠營側翼的反串行動。

最弔詭的是，在一片澄清否認中，內政部長林右昌卻說監聽內容「三分真七分假」，猛一聽好像只是有人故意混淆視聽，但細思極恐，因為照理來說，只要有一分真，那就是真的有人被監聽，並且有資料外流！現在居然真到了三分，而且已證實至少名單內部分人士的手機號碼是正確的，那麼顯然確實有人入侵了情治單位掌握了至少一部分的機密資訊，這絕對是台灣資安的又一重大破口。

每次當台灣出現資安漏洞時，民進黨總是以情況不嚴重，或是這是中共陰謀來推諉卸責，但這次直接指向黨政軍高層人士，枱面下顯然已暗潮洶湧，就看這顆炸彈到底何時爆發了。