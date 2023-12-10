橫眉冷看：穆迪更早看淡美國

日前國際信用評級機構穆迪，宣布將中國內地和香港的主權信用評級展望下調，由「穩定」轉為「負面」。此事引來反華評論界一片歡騰，說中國經濟果然敗象畢呈，崛起之路已再無希望。

穆迪對中國的看法不宜輕視，但也不必過分重視，畢竟經濟疲弱是當今全球的普遍現象，我表現欠佳，旁人卻更惡劣，兩相比較，我還是勝人半籌。穆迪固然看淡中國，但更早看淡美國，上月已將美國的主權信用評級展望下調至「負面」。

近來道瓊斯指數大升，恐怕只是表面繁榮，今年上半年，美國國債還只有31.4萬億美元，僅僅半年之後，便跳升到33.9萬億美元，實在教人觸目驚心。只是大部分美國人早已麻木，他們繼續在股市中炒個不亦樂乎，竟不知人間何世！

如今舉目全球，大部分地區的經濟都面臨困境，不獨中、港兩地如是。過去3年，內地恰逢新冠疫情和中美貿易戰的夾擊，經濟確實面臨考驗。筆者曾跟內地的廠家閒聊，他們也有抱怨，說中央早在幾年前，說要在大灣區「騰籠換鳥」，如今舊的鳥兒早已飛走，新的鳥兒卻未能全部迎來，長此下去，實在讓人擔心。我邊聽着他們的怨言，邊在心裏暗想，當前困境實非政府始料所及，幾年前，誰也預測不到會突然爆發新冠疫情，更料不到全球經濟會急速拐彎。

內地高新產業的拓展不如預期，低端產業又大量移往印度、越南等地，中國經濟無疑正面對嚴峻挑戰。不過，中國的底子始終較厚，也不會像美國般瘋狂發債，以圖粉飾太平。只要經過適當調整，相信整個中國產業定能像華為公司一樣浴火重生，再跨上另一台階。