筆下風雲：普京連任 中國得利

俄羅斯明年大選，現任總統普京宣布競逐連任，已可預料在全無對手下鐵定勝選。屆時這位強人已經71歲，但相對美國總統拜登、急欲回朝的特朗普，仍屬「年輕」。他自2000年贏得總統選舉至今，期間雖曾礙於憲法規定而無法連任，但全世界都知他一直掌權，至今執政已廿多年，亦是蘇聯解體後令國家再次強大的靈魂人物。

西方一直唱衰普京健康出問題、生癌、有替身等，如今高調宣布競逐連任，西方的唱衰可謂失效。他日前便風騷出訪阿聯酋和沙特阿拉伯，獲得最高規格接待，事後和沙特王儲發出聯合聲明，呼籲所有OPEC+成員國加入石油減產，穩定油價。事實上，石油一直是俄羅斯對抗西方制裁的王牌，也支撐了俄烏戰爭的支出，這場仗一打近兩年，現時俄方形勢大好，烏方已是強弩之末。自被國際法庭通緝後便鮮少出門的普京，如今周圍飛，可謂對美國的示威。

目前其民望高達八成，絕對是強勢領袖，相對之下，同樣參加明年大選博取連任的美國總統拜登，簡直弱過弱雞。目前6個關鍵搖擺州份中，拜登在5個州落後於特朗普，原本支持民主黨的有色人種及年輕選民亦紛紛轉軚，不滿他振興經濟無能，在以巴戰爭中偏袒以色列，並嫌他太老。

昨日談過，明年是國際局勢大變的一年，皆因美俄大選，台灣亦大選，牽一髮動全身。普京連任有助繼續鞏固中俄關係，政策有連貫性，但若美國大選改由另一人上場，現時政策隨時人亡政息。台灣選舉結果當然對兩岸關係有直接影響，但總的來說，國際局勢的演變始終對中國較為有利。畢竟拜登又好，特朗普也罷，中國早已領教過，反而跟普京愈來愈「鐵」，有助抵抗和破除西方打壓。