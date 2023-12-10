強詞有理：美似強實弱

最近美軍又有一架魚鷹運輸機在日本墜毀，8名機組人員全部罹難，美軍隨即宣布暫時停飛所有同款機種。據說肇事魚鷹機可能是器材故障導致，而非機組人員失誤引起。對此，人們並不感到意外，美軍事故頻生，早已不是新鮮事。單是這種魚鷹機，自2007年開始在美軍服役以來，已有50多名官兵在飛行測試或訓練中喪生，過去20個月便有20人喪生。在美軍各式裝備中，魚鷹機已是相對年輕，尚且發生這麼多奪命事故，平時無緣無故掉下來，戰時豈不是更加手忙腳亂？其他老舊裝備豈不是更加靠不住？

都說美國很強大，這一點毋庸置疑，但美國也很虛弱，同樣是無可否認的事實。正因為自以為強大，所以美國一直以世界警察自居，推行霸權主義和強權政治，美軍長期保持高強度全球部署，並以航行自由為名到處耀武揚威，導致美軍疲於奔命，軍機和軍艦超負荷運轉之下，自然事故頻生。驅逐艦撞貨輪、兩棲攻擊艦起火、巡洋艦擱淺、核潛艇海底撞山等等，這些年美國海軍怪事多多，無奇不有，令人嘆為觀止。毛澤東形容美國是「紙老虎」，確實沒有說錯。

別的不說，單從美國軍艦大多銹漬斑斑，就知維修保養有問題。這也不難理解，有些軍艦進入港口後，可能還沒有完成維修，便要再次出動執行任務，不銹漬斑斑才怪。美軍擁有11艘航母，似乎召之即來，無處不在，其實航母需要輪流進廠維修，而且需時甚長，不可能全部同時出動，平時只有五、六艘航母可執行任務，以致左支右絀，根本不夠維持全球霸權。

前總統特朗普曾揚言，美國最少需要12艘航母，其窮兵黷武可見一斑。須知一艘航母造價將近150億美元，加上每年的維修保養、後勤供應等巨大消耗，堪稱天文數字。難怪美國軍費不斷膨脹，五角大樓依然不斷哭窮。說到底，老美不改變霸權心態，不調整對外擴張政策，無論軍費增加多少，永遠也不夠用。

有些人總是喜歡拿中美兩國軍事實力來比較，實際上兩者根本沒有可比性。中國既沒有稱霸世界的野心，也沒有對外擴張的企圖，只需擁有足夠防禦的軍力就可以，沒必要跟任何國家搞軍備競賽。反觀美國，即使擁有全球最強大的軍力，依然沒有絲毫安全感，整天杯弓蛇影，神經兮兮，以致軍機不斷往下掉。