坦言集：投靠美國？

中美關係是否必然雙贏，只要中美友好？

即使關係友好，中美的利益會否還是存在着根本矛盾？美國的資本主義是絕對的利己主義，且是依靠欺壓，掠奪別國利益，才成全本國的利益。市場不是自由平等開放，而是必然歸於壟斷。美國的政治也不是普惠世界，而是在內維護寡頭壟斷，堅持貧富懸殊；對外是帝國主義與殖民主義，全球布置軍事基地與駐軍，挑起大小戰爭，反映國內軍工體制和金融勢力之強制別國開放讓其掠奪資源。

面對這樣的美國，即使美國開放市場給中國，是為了政治上聯華制蘇聯，經濟上聯華制日，且投資與貿易都是攫取暴利，把中國對美國的貿易順差轉移出中國，與日本的順差一起用兩國人民的貿易收入，來支撐美國愈來愈龐大的債務經濟，和建立在債務經濟上的繁榮發展。

歷史上，美國之於英國、日本以至今天的歐盟，都是友好盟國關係，但在美國的操縱下，均是走向經濟上的衰落。更令人驚訝的是，這些國家自美國在全球推行霸權主義後，直到今天都有美國的駐軍和軍事基地。美國與之友好關係，似乎必然無不隨着美國的軍事勢力入駐，侵蝕這些國家的主權。即使英國、歐盟以外，其餘大小與美友好的國家，也盡是有美國公開的駐軍，或有不公開的軍事情報的基地。友好關係的背後，還是體現霸權主義的壓迫。對美友好便是在政治、經濟以至文化方面依賴美國、依附美國施加的體制。

中美關係不友好，當然會引起美國各種各樣的侵迫、欺壓和制裁，極端的便是美國策動、資助的軍事政變和顏色革命。美國的霸權主義是不能容許異己，不能容忍其他國家不受它的控制。民主自由人權、共產主義、宗教極端主義和恐怖主義，都是它用以顛覆別國的藉口，說法雖異，實質內容一致，就是不服從美國的指揮，拒絕歸入美國控制的陣營與範圍之內，便是敵人。跟美國友好與否只依據美國的原則、標準，後果亦都是美國霸權主義正反的控制，沒有第三者的選擇。

面對這樣的美國，幾百年都沒有從良改變，反而是變本加厲，肆虐的地域從北美洲擴至南美、歐洲，而及於非洲、亞洲，成全球化。中國可虛與委蛇，但怎能信任美國呢？中國的社會與政治精英可投靠美國，挾帶從中國取得的資源財富，14億人口可以投靠美國嗎？