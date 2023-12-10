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與同事爭執 酒店保安頭暈送院

保安員頭暈送院治理。（張駿勤攝） 保安員頭暈送院治理。（張駿勤攝）
保安員頭暈送院治理。（張駿勤攝）
【本報訊】昨日上午9時許，灣仔港灣徑1號一間酒店內，一名姓李（47歲）男保安員，懷疑被一名姓蔡的臨時男工施襲，李事後需召救護車送院治理。
執法人員接報到場，蔡男已經離去，經初步調查後，兩人疑因溝通問題發生爭執，李報稱頭暈遂報案求助，相信案件不涉及刑事成分，遂列作糾紛處理。
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