與同事爭執 酒店保安頭暈送院

【本報訊】昨日上午9時許，灣仔港灣徑1號一間酒店內，一名姓李（47歲）男保安員，懷疑被一名姓蔡的臨時男工施襲，李事後需召救護車送院治理。

執法人員接報到場，蔡男已經離去，經初步調查後，兩人疑因溝通問題發生爭執，李報稱頭暈遂報案求助，相信案件不涉及刑事成分，遂列作糾紛處理。