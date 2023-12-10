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6米高墮地 燒焊工昏迷危殆
事發於油塘一個地盤。
【本報訊】油塘發生工業意外，前日下午4時許，一名姓吳（50歲）燒焊男工，在油塘高超道27號地盤一樓工作期間，意外從約6米高處墮下倒地昏迷，其他工友見狀，慌忙報案求助。
救護員接報趕至，即場替傷者急救並由救護車急送廣華醫院，經搶救後情況危殆。執法人員及有關部門正就意外原因展開調查。
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