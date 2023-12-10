香港仔避風塘 火燒兩漁船

濃煙直捲半空 撲救逾句鐘 香港仔避風塘一艘木製漁船，昨日下午船尾突然冒煙起火，期間更上演「火燒連環船」，波及旁邊另一艘金屬製漁船，火勢瞬間一發不可收拾，不少市民赫見黑煙滾滾，慌忙協助報案。救援船隻趕至灌救，火勢燒逾一個小時始被救熄，惟木製漁船已付之一炬。另外，元朗上月發生退役巴士被縱火案，車主昨日安排工人切割殘骸變賣，惟過程中懷疑割錯油喉釀成火警，需消防趕至拖喉救熄，幸兩宗火警均無人受傷。

昨午3時許，執法部門接獲多名市民報案，指香港仔避風塘有兩艘相鄰停泊的漁船起火，現場瞬間火光熊熊，濃煙直捲半空。消防輪等救援船隻接報趕至，開動兩條喉及出動一隊煙帽隊，從不同方向朝涉事漁船射水灌救，直至下午約5時，火勢始大致被撲滅。

據悉，首先起火的是木製漁船「廣發隆」，其船尾冒出火舌後，再波及停泊附近的一艘金屬製漁船，導致火勢一發不可收拾。火警中，「廣發隆」近半隻船身被焚毀，幸事發時船上無人，並未造成人命傷亡；另一艘漁船則損毀輕微。消防在撲滅大火後，持續向「廣發隆」開喉射水降溫，以防止死灰復燃，其後陸續有人員登船查看，至於起火原因及經過仍有待進一步調查。

上月遭焚毀 泊元朗退役巴再遇火劫 另外，元朗白沙村有兩輛退役巴士在上月10日遭縱火，執法部門其後拘捕一名16歲少年巴士迷，他其後被落案控以「縱火罪」，案件已於早前提堂。兩輛巴士被焚毀，姓譚車主本擬當成廢鐵出售，詎料禍不單行又再招惹祝融。昨日上午近10時，有工人用風煤切割巴士各部分以便運走零件，期間懷疑不慎切斷巴士油喉，燒着剩餘燃料而釀成火警，火勢一度頗為猛烈。消防接報趕至，迅速開喉灌救，約15分鐘後把火勢撲熄。事件中幸無人傷，經初步調查後，相信起火原因沒有可疑。