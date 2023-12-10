捕捉海底美妙一刻 潛攝賽果揭盅

【本報訊】擁有繁華城市風光的香港，其海底景色亦旖旎多姿。漁農自然護理署與中國香港潛水總會合辦的香港潛攝大賽2023已圓滿結束，昨日公布賽果並舉行頒獎禮。漁護署發言人指參賽作品充分展現香港美麗的海洋生境和奇妙的海洋生物，同時加強公眾對海洋環境保育的意識。有關得獎作品集已上載漁護署網頁，並於巡迴展覽中展出。

作品將巡迴展出 首屆香港潛攝大賽於2012年舉辦，至今已超過10屆，今年更獲香港海事博物館和香港海洋公園保育基金參與協辦。是次潛攝比賽反應踴躍，共收到近700份參賽作品，均以香港水域的海洋生物或生態為主題，並於2021年10月1日至今年9月30日期間拍攝。

比賽分為公開組和學生組，前者設數碼攝影和數碼錄像兩個組別，後者則只設數碼攝影比賽，共頒發3個優秀學生潛攝員獎，鼓勵他們欣賞和保護香港的海洋生態及環境，比賽亦另設3個新秀潛攝員評審大獎給潛攝經驗較淺的參加者；今年繼續設有生態多樣性獎，又增設海兔特別獎。

得獎作品於12月9日至明年1月17日，分別在海洋公園、香港會議展覽中心、香港海事博物館、荃灣愉景新城進行巡迴展出，藉此宣傳「尊重、愛護及欣賞海洋野生動物」的訊息、鼓勵公眾積極保護本港的海洋生物。除此之外，公眾亦可以在漁護署的網頁下載得獎作品集。