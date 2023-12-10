迎東北季候風 下周日急凍至15℃

【本報訊】本港近日天氣開始轉涼，天文台預料一股強烈東北季候風會在本周末抵達華南，屈時本港氣溫將顯著下降，天氣亦會轉涼，天文台預測本周六（16日）氣溫將跌穿攝氏20度，下周日（17日）最低氣溫再急跌至攝氏15度，隨後一日（18日）氣溫再跌一度至攝氏14度，當日清晨打鼓嶺更僅得攝氏9度。

天文台昨日表示，本港今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎攝氏22至25度，吹和緩偏東風，展望隨後一兩日大致多雲，日間溫暖，本周中期風勢較大，本周末期間氣溫顯著下降，隨後數日天氣清涼。

9天天氣報告中指出，今日至本周五（10日至15日）之間的氣溫將會維持於攝氏22度至27度之間，不過受到一股強烈東北季候風抵達華南的影響，本周六（16日）開始氣溫將急劇下跌，當日氣溫將介乎攝氏18至25度，隨後兩日氣溫再度急跌，下周一（18日）氣溫只得攝氏14至18度，參考自動分區天氣預報，當日清晨不少區份氣溫只有攝氏12至13度，打鼓嶺更只得攝氏9度，石崗亦只有攝氏10度。