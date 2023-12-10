東呼即應：易服男接連潛校園 須堵漏保學生安全

東呼即應揭無掩雞籠 應裝閘機禁歪風 學校向來都以性別來區分校服，若然穿上校服裙的竟是鬚眉漢，相信家長們都會感到詫異。《東呼即應》就留意到，本港最近發生兩宗易服男穿上校服裙，潛入校園疑作出不軌行為的案件。好多市民都以保護婦孺的角度，促請當局訂立更嚴厲的法例。立法會議員葛珮帆認為，網上買賣二手校服不容易禁止，就算有法例都未必能執法。犯罪心理學家鍾灼輝則指出，易服癖是一種被歸類為性偏好異常的心理問題，不代表他們心理不平衡，更不等於變態。

約兩個月前，一名30歲男子假扮女學生潛入牛池灣德望學校的廁所意圖偷拍，其後被捕並在家中搜出16條女生校服裙；上月長沙灣佛教大雄中學，一名少女身形的36歲男子穿着該校夏季校裙，趁午膳時間闖入校園但遭識破，後來落網並在他的私家車搜出多間中學的校服，以及假髮和眼鏡等喬裝用品。校園出現易服癖，有掌上明珠的家長固然擔心，然而男生亦不代表無憂，畢竟變態人士的口味並不尋常。

為免學生受到滋擾或侵犯，學校方面應提高警惕，宜倣效某些企業的做法，安裝進出閘機，學生和教職員均須拍卡方可進校。《東呼即應》團隊在街頭訪問市民，有人形容喬裝女生犯案情節誇張，對於陌生人竟可隨意進入校園表示不解；亦有人質疑政府是否需要監管校服買賣，並主張訂立更嚴厲的法例、加重懲罰。

禁售二手校服有難度 監管校服買賣，無疑可增加易服癖者喬裝女學生的難度，可是有關規管並非易事，因為二手校服有價有市，不少學生都在二手平台兜售校服，更何況Cosplay（角色扮演）文化近年席捲全球，連本地演藝圈也舉辦校服派對。議員葛珮帆認為，立法規管購買校服會有一定難度，畢竟訂製校服的地方，需出示學生證才能購買，只要透過自律就辦得到的，毋須立法。至於網上買賣二手校服則難以禁止，因為網上的買賣可能是來自世界各地，不容易監管，即使有法例亦未必能執法，況且對基層家庭來說，買賣二手校服亦有其需要。

專家：易服癖非變態 針對今次兩宗罪案的犯案者同樣易服，不禁令人聯想到有易服癖的人士，是否有較高犯罪傾向。犯罪心理學家鍾灼輝指，易服癖者是不會有較高的犯罪傾向，畢竟易服本身並非犯罪行為，亦跟罪案沒有必然關係，只是在少數情況下，因易服欲求而去盜取別人衣物、物品、或作出一些性騷擾，甚至是潛入私人地方，這才會變成了犯罪。鍾強調，易服癖是一種被歸類為性偏好異常的心理問題，可是「異常」不代表心理不平衡，更不等於變態。儘管有易服癖或其他性異常偏好行為人士，往往會有較大的情緒問題，但跟犯案或報復社會未必存在直接關係。而易服癖者通常在性行為或性幻想過程中，穿上對方性別衣物或飾物從而獲得滿足，只要他們的行為不對自身或他人造成困擾或騷擾時，不需接受相關專業幫助。

一名男子涉穿着長沙灣佛教大雄中學夏季校裙後闖入校園。 東網版面新設計一撳即睇 早前有男子假扮女學生潛入牛池灣德望學校的廁所意圖偷拍。 東呼即應爆料熱線