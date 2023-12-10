垃圾徵費首半年不發告票 僅警告

【本報訊】垃圾徵費明年4月實施，港府早前指不會再押後徵費，環境及生態局局長謝展寰表示，明白市民及物業管理公司等方面需時適應，因此會以垃圾徵費實施首半年作適應期，屆時若市民不慎觸犯法例，當局只會作出警告，不會發告票。

當局料改變習慣需5年 謝展寰昨日在電台節目表示，政府同時會做好宣傳教育，會在屋邨及「三無大廈」派發指定垃圾袋，鼓勵減廢，亦會有約2,500多個地方包括超級市場、藥房等，讓市民購買到指定垃圾袋。他又坦言，根據其他地方經驗，要3至5年時間才可改變生活習慣。

他續指，留意到有部分物管或清潔人員將三色回收桶內的垃圾倒入垃圾車，明年會立法規定物業管理公司聘請回收商處理住宅大廈廢物回收，相信有助解決問題。對物管公司而言，額外程序不算太多，在垃圾徵費下將廢物分類回收毋須繳費，相信對管理費影響不大。

物業管理公司協會前會長陳志球表示，額外服務必然涉及額外開支，物管公司只是代理，相信成本會轉嫁給業主，其中伙數較多的大型屋邨或屋苑，成本效益會較高，單位成本則較低，而單幢樓的開支就相對較大，希望政府多諮詢意見才決定是否立法。