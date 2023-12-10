明年基本電價料漲 港府稱加幅較低

【本報訊】新一年電費調整結果早前揭盅，中電淨電價按年減7.4%，港燈下調16%，惟未計及未來5年發展計劃的開支，故預料明年基本電價仍上漲。環境及生態局局長謝展寰表示，基本電價上漲，屬無可厚非，但相信整體基本電價加幅會低於以往，淨電費會控制在合理價格和通脹升幅內，因為兩電未來5年發展計劃的開支，較上一個5年期少。

謝展寰昨日在電台節目表示，根據協議，兩電有關投資須經當局批准，政府會把關，要求在平衡安全和清潔等因素下採用價格最低的選項。他又指，政府會視乎不同項目推展進度，檢視能源組合，在可再生能源方面，興建海上風場或透過太陽能發電，成本比發展核電高，太陽能板雖然便宜，但是需要其他的配套，才能穩定提供電力，因此不能作為發電基地。

兩電拒降准許利潤 謝又稱，政府完成與兩電管制計劃協議中期檢討，期間有向兩電提出，因應本港現時經濟情況，市民面對困境，期望可降低8%准許利潤，但兩電不同意，表示若受能源危機影響而令電費出現明顯加幅時，會有分擔機制。

至於是否無論經濟環境如何，政府對兩電亦無辦法，需根據協議保證准許利潤水平，謝認為有關說法負面，重申香港屬開放型經濟，按法例、合約及機制辦事。