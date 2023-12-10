亞殘運得獎者冀傷健同工同酬

【本報訊】政府於2023/24年度在康復及醫務社會服務的經常性開支預算已達約111億元，勞工及福利局局長孫玉菡昨日出席國際復康日慶祝典禮致詞時表示，政府將會繼續投入資源為殘疾人士提供服務，同時鼓勵更多僱主聘請殘疾人士。

當局鼓勵僱主聘殘疾人士 在亞殘運游泳項目奪得2金3銀的陳睿琳表示，現時政府投放很多資源在殘疾人士運動發展，但亞殘運得獎的運動員，獎金大約只有其他亞運運動員的25%，期望日後能夠做到「同工同酬」。前殘奧金牌輪椅劍手張偉良亦表示，樂見社會對傷健共融的訊息愈來愈認識，令傷健共融的訊息更廣泛融入社區，又感謝殘疾人士運動員，以勇氣和毅力激勵所有人，為不同殘疾人士創造實現夢想的機會。

孫玉菡指，明白殘疾人士除了服務外最需要的是就業，政府亦就此提供不同計劃便利大家，鼓勵更多僱主聘請很有才能的殘疾人士，他認為不論是否有殘疾，最重要是有人生目標，認為有目標就有動力，政府、社會及非政府機構可以協助實現夢想。孫續指，香港只有約700萬人，但殘疾運動員的成就卻高於許多人口在香港10倍以上的地區，除了有協助外，最大原因是他們自身的動力，人生目標非常清晰，而且努力不懈。