發展局：領事機構房地產續期 向來須駐港公署批准

【本報訊】當局計劃修訂《政府租契續期條例》，訂明外國駐港領事館或國際組織地契要續期，須獲外交部駐港特派員公署批准，有意見認為新措施如同蠶食「一國兩制」。發展局局長甯漢豪昨出席活動後表示，有關安排絕對不涉及駐港公署介入，稱過往駐港外交使節和一些特別機構，在處理房地產事宜前均要獲駐港公署批准，是一貫外交層面的要求，並不是新設的。

為一貫外交層面要求

甯漢豪表示，駐港外交使節和一些特別機構，在處理房地產事宜前需要獲駐港公署批准，是一貫外交層面的要求，並不是新設，地契續期草案必須尊重有關要求。甯又指，立法可以幫助擁有物業及地契的市民及商戶簡化續期手續，以及令續期有確定性，對民生及營商環境有正面作用。