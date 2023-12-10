團體草擬條例 企業捐食物可免責

【本報訊】本港食物浪費嚴重，惟現時缺乏法例保障食物捐助者，令不少商家卻步。有慈善團體公布自行草擬的《食物捐贈條例草案》，列明食物業界企業向慈善團體捐贈食物，只要符合若干條件，包括所捐贈食物是由捐贈者在其正常業務過程中所處理等，便可獲得豁免民事法律責任。團體期望，草案對政府有參考價值，加快立法進程。

已參考多個地區類似法例 苗圃行動公布的《食物捐贈（豁免民事法律責任）條例草案》，設中英文版本，列明食物業界企業向慈善團體捐贈食物，只要符合若干條件，便可獲豁免民事法律責任，包括所捐贈食物須是捐贈者在其正常業務過程中所分發、加工或以其他方式處理；捐贈者須相信所捐贈食物是適合人類食用；捐贈者在事後得悉所捐贈食物可能變質，須盡快通知相關慈善團體等。

兩年前食物協作平台FOOD-CO進行一項調查，推算香港有高達100萬基層市民面對膳食不足問題。苗圃行動主席白保羅表示，條例草案已參考多個地區的類似法例，冀為政府提供參考，加快立法進程。

飲食業界團體稻苗飲食專業學會代表甘連宏表示，學會早前進行調查，超過130名業界會員回應，其中八成表明，若能獲得法律豁免，解除民事法律責任的後顧之憂，便會願意捐贈食物。

社會福利界議員狄志遠指，若政府礙於人手，無法在短期內展開立法，他將在適當時間，以議員私人條例草案的形式提交立法會。他續指，由於條例草案符合《基本法》第七十四條的規定，不涉及公共開支、政治體制或政府運作，有信心提交草案不違反行政主導原則。

白保羅