西營盤「雀仔橋」擬評二級歷史建築

【本報訊】位於香港島西營盤皇后大道西的一條行人橋「雀仔橋」歷史悠久，古物古蹟辦事處最新建議將該建築物評為二級歷史建築物，古物諮詢委員會將於周四（14日）開會討論有關建議。而在同日開會討論的歷史建築，包括位於紅磡三約街坊福利會、新界打鼓嶺木湖19號村屋，及位於粉嶺的住宅「The Nest」。

有逾一個世紀歷史

「雀仔橋」約建於1881年，多年來服務區內居民。翻查資料，這道有逾一個世紀歷史的橋為昔日通往本港首間私立醫院海員醫院的海堤，該院曾是專門替海員醫治性病的地方，其後改建成政府公立醫院，現為贊育醫院。而在1911年，橋底更曾經建設地下公廁，直到1990年停用，現時仍可在橋身見到5個被封閉的窗口。