涉暢運道暴動 4被告候懲2人脫罪

【本報訊】2019年有19人同被控參與香港理工大學對出暢運道的暴動，當中6人否認控罪，經審訊後，區院法官林偉權昨裁定其中4人暴動罪成，並還押至12月23日判刑。法官接納其中一名被告的證供，指她到場只為找男友，又信納另一被告當時確是當義務急救員。餘下4人，法官不相信他們是無辜路人，故裁定罪成。

6名被告分別為盧可文（21歲，學生）、鄺小凡（20歲，無業）、柯仁龍（18歲，學生）、陳俊榮（29歲，設計師）、吳日軒（18歲，學生）及黃文浩（22歲，學生），均為案發時年齡。他們被控於2019年11月17日至18日期間，在理大及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。

盧、柯及吳另被控使用蒙面物品罪，陳另被控無牌管有無線電通訊器具罪。眾人均否認控罪。法官裁定除盧及陳外，其餘4人均暴動罪成。陳被控的管有無線電控罪亦脫罪，3人面對的使用蒙面物品罪罪成，盧被判罰款5,000元。

信納 找男友 當義務急救 就脫罪的兩名被告方面，法官接納盧的證供指她當時到理大只為找男友，並非參與暴動，其友人之證供亦支持該說法，故暴動罪脫。不過她當時確戴着防毒面罩出現在暴動現場且無合理解釋，故該罪罪成。法官信納陳當時確是當義務急救員，且是所有傷者均救治，並非單救治示威者，當時亦不知背包內有對講機，故兩罪均脫罪。

控方案情指，當年11月17日晚上起，大批示威者集結於暢運道天橋與執法人員對峙，不斷投擲汽油彈和雜物。翌日清晨5時許，人員向集結人士發射水炮車驅散和推進，部分示威者退回校園內，但其中20人以汽油彈焚燒大學入口，最終各被告在科學館道近暢運道交界被捕。案件編號：DCCC 733/2020，DCCC 617/2021