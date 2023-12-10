12月10日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月10日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
機場拖卡車攔腰撞接駁巴
接駁巴士與拖卡車碰撞。
【本報訊】昨日凌晨零時許，赤鱲角香港國際機場禁區內，一輛載滿乘客的接駁巴士，在駛至一號客運大樓對開轉彎期間，遭一輛運載貨物的拖卡車攔腰撞向右邊車身。意外中，接駁巴士上一名姓黃（55歲）女乘客報稱腰部痛楚，其後需由救護車送院治理。至於意外原因及經過則有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231210-1210_00176_063/機場拖卡車攔腰撞接駁巴
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc