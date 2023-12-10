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機場拖卡車攔腰撞接駁巴

接駁巴士與拖卡車碰撞。 接駁巴士與拖卡車碰撞。
接駁巴士與拖卡車碰撞。
【本報訊】昨日凌晨零時許，赤鱲角香港國際機場禁區內，一輛載滿乘客的接駁巴士，在駛至一號客運大樓對開轉彎期間，遭一輛運載貨物的拖卡車攔腰撞向右邊車身。意外中，接駁巴士上一名姓黃（55歲）女乘客報稱腰部痛楚，其後需由救護車送院治理。至於意外原因及經過則有待進一步調查。
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