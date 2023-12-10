古董巴電動巴聚首 見證時代變遷

【本報訊】九巴聯同環境及生態局昨起一連兩日（9日及10日）在荔枝角月輪街車廠舉辦展覽，展示多款電動巴士及古董巴士，包括最新英國巴士製造商亞歷山大丹尼士生產的雙層電巴Enviro500EV，以及全港首架雙層巴士、俗稱「烏咀狗」的丹拿A型巴士。開放時間為中午12時至下午6時，公眾可免費參與，毋須事先登記。

九巴冀2040年達致零碳排 政府提出2050年實現碳中和目標，九巴亦因而訂下「2040願景」，將全線車隊提升為新能源巴士。是次展覽展示多款電動巴士及古董巴士，讓市民了解九巴車隊的演變，包括最新引入的雙層電巴Enviro500EV；全港首輛雙層巴士九巴丹拿A型「烏咀狗4961」、「4212」；世界首輛超低地台雙層巴士「丹尼士三鋒」；另有60年代擁有最高載客量的「大水牛」AEC麗晶五型「AD4807」、九巴最後一輛非空調單層巴士亞比安55型「BM248」等，供市民參觀。

九巴表示，第一代單層電動巴士已於去年投入服務，而今年雙層電動巴士亦投入服務，單雙層電動巴共增至82部，累積行駛里數已突破200萬公里，減少高達5,200公噸碳排放。預計2027年新能源巴士增至500部，佔車隊八分之一；並於3至4年內在屯門及大埔興建電動巴車廠，提供850個充電泊位。未來或與政府合作，以達2040年全線車隊提升為新能源巴士，達致零碳排。