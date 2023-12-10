汀九橋南行線 推展智慧公路

提升應對事故能力 空談願景無時間表 立法會交通事務委員會將於本周五（15日）舉行會議，據政府提交的《交通運輸策略性研究》文件顯示，討論多時的智慧公路將落實先導計劃，政府計劃於汀九橋南行線推展智慧公路的先導計劃，藉優化該路段的交通管制及監察系統，提升對交通事故的應對能力，並藉此機會將現有路肩轉為行車線，以紓緩交通擠塞，但文件沒有披露先導計劃的時間表。此外，政府亦就北部都會區發展建議建造新一代交通樞紐。

因應情況 路肩可轉為行車線 除了智慧公路外，政府亦談到《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》提出智能管控公路的設計，建議是興建主要幹道時引入智能管控公路的設計，政府指，以11號幹線的青龍大橋及交椅洲人工島的對外連接主要幹道為例，政府將會設置交通管制及監察系統，包括全面覆蓋的交通探測器、行車線管制燈號及可變速度限制標誌，遇有交通事故或有需要時，車輛可在合適路段利用路肩行車。

此外，政府亦構思在未來新建的主要幹道上，會於行車道的相反方向設置相同設施，以配合在重大事故發生時採用可變逆向車道方案疏導交通。作為現有交通及事故管理系統的提升，智能管控公路方案還能夠以更短的回應時間來提高運作效率。

考慮到由規劃、設計、建造以至完成主要幹道工程項目所需的時間，政府已把握時間積極聯絡相關工務部門，盡早於規劃階段將合適的智慧公路元素及要求加入設計當中，為推展智慧公路做好準備。

洪水橋擬建設運輸交匯樞紐 另外，政府在文件指出，基於一地多用的理念，建議在策略性位置建設新一代「運輸交匯樞紐」，一站式融合不同交通設施和配套，初步認為在元朗洪水橋/厦村新發展區，以及「明日大嶼」計劃的交椅洲人工島設置，料可帶來明顯效益。同時，政府亦初步認為，新田/落馬洲、新界北新市鎮一帶，均具備建設運輸交匯樞紐的條件，配備便利乘客的轉乘設施後，料可帶動北部都會區的發展。