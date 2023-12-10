醫健：伶牙俐齒：牙齒矯正後的穩定器

「醫生，要是能夠一勞永逸，那就太好了！」

經過牙齒矯正治療後，牙齒在新的位置並未完全穩定，拆除「牙箍」後牙齒會根據自己的「記憶」回到自己原來的位置。一般認為，治療前牙齒排列非常擠迫、異常地疏落、極端的旋轉、牙周組織過度萎縮、或者關係到手術性治療的病例，都會有較高傾向出現牙齒矯正後的反彈現象。這種反彈（relapse）的速度和幅度因人而異，亦很難準確預計，無時無刻的牙齒咬合關係，再加上嘴唇和面部與舌頭的肌肉施加在牙齒上的力量，牙周組織健康狀態等因素，箍牙後的牙齒必須配合固定器/穩定器（retainers） 防止牙齒移位。

穩定器一般分為活動式（removable retainer）和固定（fixed retainer）式的設計，視乎每個病症的特質而設計，比較難一概而論。

那麼，難道要地老天荒，永遠跟穩定器一起生活嗎？根據不同的研究和文獻記載，林林總總的穩定器設計，有長有短不同年期的建議，全天抑或半日，早上抑或晚間…… 思考事情的本質，幫助我們找到最接近真相的答案。既然口腔活動一直沒有停下，既然牙齒每天都承受不同力量和方向的力量，既然牙周組織有機會耗損或老化，既然整個系統極不可能處於一個動態的平衡狀態（dynamic equilibrium）下永續地穩定，那麼，我們亦都不能夠百分百地保證經過若干年期佩戴穩定器後，牙齒永遠整齊美麗如一。

聆聽醫生的分析和建議，這最終是長期保養的工夫，是對美好的執着和執行，也是看懂無常，亦都是送給自己最好的禮物。牙齒矯正科專科醫生邱家寶