新田非洲豬瘟 殺900隻

業界指有蔓延迹象 肉價暫無大影響 非洲豬瘟正在本港蔓延，繼流浮山兩個豬場先後出現非洲豬瘟，漁農自然護理署公布，前日巡查元朗新田一持牌豬場，從30頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現其中19頭豬隻的樣本感染非洲豬瘟病毒。該署即時禁止該豬場運出任何豬隻，直至另行通知，並正安排銷毀場內全部900多頭豬隻，行動將於本周初開始。豬肉業界指病毒有蔓延迹象，但暫對豬肉價格及業界運作影響不大。

漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。該署亦安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，並會進行豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。

元朗3豬場先後爆疫 漁護署強調，非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。豬肉業界指，元朗區先後有3個豬場出現非洲豬瘟病毒，有蔓延迹象，但相信病毒不會大規模擴散，本港每日銷售約3,000隻豬，本地豬佔不足10%，暫對業界影響不大，亦未影響豬肉價格。

近期元朗區3個豬場先後發現非洲豬瘟，上月23日漁護署巡查流浮山一持牌豬場，從62頭豬隻中抽取樣本作檢測，已發現其中至少5頭豬隻的樣本對被驗出非洲豬瘟病毒，上月25日起銷毀場內全部1,957頭豬隻。涉事豬場3公里內的其他3個豬場仍然禁止運出任何豬隻。

上月6日，漁護署人員巡查流浮山一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測，結果發現其中16頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，之後展開銷毀行動，共處理5,624頭豬。漁護署仍然禁止該豬場3公里內的其他3個豬場運出任何豬隻。

近期3宗非洲豬瘟個案