加快藥物審批 腸癌病人率先受惠

【本報訊】醫務衞生局上月1日起落實「1+」機制處理特定新藥審批，該局表示，新機制啟用一個月左右，已經有第一種藥、有兩個配方的產品通過了有關程序，本月7日已通過香港藥劑業及毒藥管理局審批。今次獲審批的新藥是針對一些在化療方面已經產生了抗藥性、對一般的化療藥無效的轉移腸癌的病人。

醫衞局解釋，大腸癌已經成為本港頭號癌症病例，亦是頭號癌症殺手，本港能夠更快更多引入新藥，可以為這些癌症病人提供一個更好的治療方案。

提交一份許可 准有條件註冊 「1+」機制是今年施政報告宣布的措施，1代表代表只需一個「藥物製品證明書」（CCP），「+」臨床數據及專家意見。有關機制容許當局處理治療嚴重或罕見疾病的新藥審批時，在符合本地臨床數據要求並經專家認可後，只需提交一個（而非原來的兩個）參考藥物監管機構許可（例如國家藥品監督管理局），便可在香港有條件註冊使用。醫衞局指，新機制大大加快了本港醫療界對抗癌症的藥物審批程序，令更多癌症病人可以受惠於一些最新的治療方案。