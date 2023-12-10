10萬劑新冠疫苗抵港 專家叫接種

【本報訊】政府上月30日公布，首批共約10萬劑新一代新冠XBB變種株信使核糖核酸疫苗（Comirnaty Omicron XBB.1.5 30mcg/dose）已運送抵港，將優先提供予居於院舍人士及65歲或以上長者等較高風險人士。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，相信政府本周會公布接種安排細節，相關疫苗接種後可能會出現發燒、針口痛、紅腫等，與以往的核酸疫苗副作用相若。

許樹昌指，雖然新冠感染數字目前處於低位，入院個案亦不多，但距離上一次爆發已相隔半年，抗體水平會下跌，預料冬季很大機會爆發新一波新冠疫情，呼籲合資格的市民盡早接種。而內地有個案發現有部分兒童出現塑膠化支氣管炎，許表示，有關情況並非肺炎支原體感染個案獨有，當患者出現嚴重呼吸道發炎、哮喘等，痰液可能變得黏稠，如倒模般塞住氣道，抗生素會有助治療。

私營集團供打針 每支1880元 有報道指，有私營醫療集團向復必泰藥廠訂購有關疫苗，最遲本周二（12日）起開放予市民預約，每針收費1,880元，與現有復必泰二價疫苗同價。集團負責人指他們自行購買XBB疫苗，如市民盼盡早接種，可自費預約。