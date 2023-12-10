專家促做好外防 港府未採納

【本報訊】香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家日前在報章撰文，建議當局做好外防輸入，加強篩查入境旅客，防範新病毒流入。本港衞生官員卻置若罔聞，昨回應時更指，政策不是因為某個原因或某個專家提出，就要即時執行，推出政策需考慮對社會的代價，對於已知病原體所引致的感染，如流感及新冠等，當局不會採取任何強制措施進行隔離。

稱需考慮社會代價

衞生官員指，新冠、流感、肺炎支原體等病毒，均屬已知病原體，在社區或邊境旅客身上發現到並不出奇，政府不會採取任何強制措施隔離相關患者。他明白專家提出的相關建議是針對未知的病原體，透過採樣令當局及早識別，但每個政策都不能只看結果，需考慮對整體社會及國際的影響，認為若政策針對特定地區的旅客，將帶來很大的影響。他說，當局會考慮每一位專家的提議，惟政策並不會因某個原因或某個專家，就即時執行。