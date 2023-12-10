學者呼籲 免疫債纏身 打針防流感

隔離戴罩削抵抗力 病毒細菌乘虛進擊 多種病毒活躍社區，本港昨單日新增兩宗兒童感染新冠及流感的嚴重個案，涉及一名8個月大女嬰及一名7歲男童，兩人現留醫深切治療部。有專家警告，疫情3年，港人嚴守隔離措施、又常戴口罩，大多數人抵抗力下降，今年初各地逐步取消隔離措施、民眾增加往來後，不同病毒細菌趁虛而入，專家形容情況如同「免疫債」，無可奈何要償債，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

新冠女嬰甲流男童情況嚴重 衞生署衞生防護中心昨指，正調查兩宗兒童感染呼吸道疾病的嚴重個案，其中一名8個月大的女嬰感染新冠病毒，情況嚴重。女嬰上周二（5日）起發燒、食欲不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速測試證實感染，到上周四（7日）出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院治理，其後徵狀惡化，須送入兒童深切治療部，臨床診斷為氣管炎。女嬰過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，女嬰的母親在懷孕前已接受初始新冠疫苗注射劑次，但女嬰本身並沒有接種新冠疫苗。

另一名7歲男童感染甲型流感，同樣情況嚴重。男童在本月2日開始發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰；上周一（4日）及前日兩度向私家醫生求診，於前日因出現呼吸困難獲轉介到屯門醫院急症室，入住兒科深切治療病房。鼻咽拭子樣本證實感染甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，家居接觸者現時沒有出現病徵。

香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨於電台節目指，新冠疫情大流行時，亞洲人社會採取嚴格隔離措施，3年間沒有機會接觸病菌，大多數人抵抗力下降，故年初隔離措施逐步取消後，不同病毒細菌乘虛而入，短時間內有大量人群受感染，令社會及醫療服務受壓。他續指，有人稱該現象為「免疫債」，過去3年多累積的「債」為數不少，認為要在短短一年多「還清債務」的確辛苦，但「債是要還的，不還是不可以的」。

肺炎支原體患者遠比以前多 劉宇隆又指今年初主要流行呼吸道合胞病毒和流感病毒，而腸病毒和鼻病毒等亦在人群中傳播，令人有機會同時感染兩至3種病毒，引起更嚴重的病情；下半年又碰上肺炎支原體，病人數目遠比以前多，更有耐藥性問題，令整個社會困擾不堪。他提醒，近日氣溫開始下降，香港及周邊地區將步入下一波流感病毒活躍期，呼籲市民盡快接種流感疫苗，尤其是長者、長期病患及兒童，以減低明年初流感病毒肆虐期間的傷害。