本年首11月 錄8.7萬宗可疑交易報告

【本報訊】洗黑錢罪案近年持續上升，根據執法部門統計，2021年發現近5.7萬宗可疑交易報告，去年已激增至6.8萬宗，按年上升兩成多，而今年1月至11月，可疑交易報告再躍升至8.7萬宗，即今年首11個月的宗數已較去年全年增加了27.5%。調查人員發現，洗黑錢的犯罪手法亦有變化，如近年的個案涉及多個實體、更複雜的網絡以及跨國、跨境元素。

根據執法部門聯合財富情報組的統計，今年1月至11月的可疑交易報告多達8.7萬宗，創下新高紀錄。而不法分子洗黑錢時亦較多利用科技及跨境形式，便於逃之夭夭。部門的聯合財富情報組早前公布一宗跨境洗黑錢案，便發現犯罪集團聘用了20多個負責洗錢的戶口持有人，他們開設的181個銀行戶口均用作接收懷疑詐騙得益，案件中的戶口共接收11億港元資金。

有洗錢集團於澳門提走贓款 這筆款項後來被人迅速轉移，其中3.58億港元的贓款在澳門的自動櫃員機被人提走，執法人員追蹤調查證實，當中的1,000萬港元確定為32宗接報騙案受害人的騙款。去年5月，港澳執法人員同步突擊搜查，終成功瓦解該犯罪集團。行動中拘捕了22人，包括5名集團骨幹成員。

可疑交易報告近年急升