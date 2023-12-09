龍七公：中港同被降級 經濟風雨飄搖

評級機構穆迪繼下調中國明年經濟增長預測後，再把中國主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，為逾7年以來首次。香港命運也相同，穆迪日前同樣將香港信用評級由「穩定」降至「負面」。西方一直唱衰中國經濟，香港同氣連枝，自然也不能幸免，但若不因人廢言，本港經濟下行，的確是不爭的事實。

港府早前下調全年經濟增長預測至3.2%，比年初估算的3.5%至5.5%低得多，已知情況不妙。事實上，香港過去的好日子，全靠金融和地產兩大支柱支撐，但這兩大支柱現在全部失守。港股狂跌，連17,000點都難守得住；樓市同樣插水，一手盤割價促銷，二手樓幾近冰封，賣地頻頻流標，整個市場瀰漫悲觀情緒。內地亦面對外部需求疲弱、內部房地產泡沫及地方債務危機等問題，港府過去慣了指望阿爺打救，現在這支歌仔已無法唱得響。

老實說，香港目前情況充滿不穩定性，同時看不見利好因素刺激經濟發展，就連內地旅客來港，使錢也不如過往疏爽。港府至今仍在小修小補，樓市撤辣固然不徹底，推動消費更是無招，一味搞「夜市」，搞完「夜繽紛」又搞廟街。搞夜市不是不好，肯做總比不做好，但對刺激消費究竟有多大作用，港府有沒有數據統計，至今隻字不提。做任何事都應擬定時間表和目標，例如投入多少資金搞夜市，將帶來多少人流和消費等，否則只是「盲搞」，意義不大。

雪上加霜的是，股市表現慘不忍睹，總市值較2021年中期最高峰暴跌三分之一以上，蒸發逾20萬億元，上半年首次公開發行（IPO）集資額跌出全球前3名，掉到第6，為有史以來最差。儘管《施政報告》提出將股票印花稅由0.13%下調至0.1%，但為時已晚，市場表明吸引力不大。

樓股雙失 肥水外流 有立法會議員指出，有意見認為香港近年太偏重國安議題，令從商者感到壓力，希望政治上「減辣」。這某程度上是實情，儘管港府不承認，甚至表明「政治減辣好危險」，但香港一直是全球最自由經濟體，吸引四方資金流入，不幸地爆發黑暴，反映過分自由出了狀況，收緊政策確保國家安全，絕對無可厚非。但現在事過境遷，由亂入治，由治及興，作為執政者，需要有平衡的手段，不能過分側重某一方。否則外資憂慮日深，肥水流向新加坡，便是必然結果。

現在最令人頭痛的是，香港經濟增長根本見不到立足點，港府無法提出增加收入的方法，外界亦不清楚香港的定位，究竟是繼續做國際金融中心，還是要全面發展創科，有何實質政策可讓市民參與甚至獲利，統統付之闕如。何況現屆政府做事完全近乎沒有時間表，一味吹噓北部都會區將來如何如何，明日大嶼未來怎樣怎樣，但時間表在哪兒？涸轍之鮒能等到西江水引來嗎？香港風雨飄搖，何去何從，令人困惑！