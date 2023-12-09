笑看天下：普京暗示 藏有玄機

俄烏戰事持續之際，俄羅斯總統普京周三「閃電式」訪問阿聯酋及沙特阿拉伯之後，周四又喺莫斯科克里姆林宮接待來訪嘅伊朗總統萊希。普京訪問阿聯酋和沙特阿拉伯進行工作訪問一日完成，不是「閃電式」是甚麼？普京出訪亦好大陣仗，佢喺4架蘇35戰機護航下飛往阿聯酋，當其專機進入阿聯酋領空時，阿聯酋派出空軍飛機護送，你話是否大陣仗！普京對上一次訪問沙特係2019年，事隔4年再出訪中東，除咗擴大經濟合作，自然亦係加強夥伴關係，發揮喺中東嘅影響力！

普京一向注重維護其強人本色，更何況俄羅斯將於明年3月中旬舉行總統選舉，外界普遍預計71歲嘅普京日內將宣布參選。普京強勢爭取連任，可再競逐兩個6年任期；佢近排外交頻仍，亦說明俄國在其帶領下，即使備受美國及西方制裁，無礙其國際影響力。與伊朗總統萊希見面時，討論到以哈戰事，普京形容以哈戰爭係美國外交嘅失敗，並暗示俄國跟以色列和巴勒斯坦都保持友好關係。

萊希則指摘西方支持以色列對加薩嘅巴勒斯坦人進行種族滅絕，佢宣稱當地「每10分鐘就有一名兒童被殺」，強調有必要找出快速解決嘅方案。日前，中國外交部發表解決以巴衝突嘅立場文件，具體建議雙方全面停火止戰；切實保護平民；確保人道主義救援；根本出路就係落實「兩國方案」。中國嘅立場文件好則好矣，亦獲得很多國家支持，連拜登都表示支持。不過，有學者認為中國對哈馬斯和以色列均不具備直接嘅核心影響力，而且，外界普遍認為中國偏向維護巴勒斯坦，一如美國偏向支持以色列，是以「兩國方案」對解決當前危機難起重大作用。普京向伊朗總統嘅暗示，唔通藏有玄機？