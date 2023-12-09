強詞有理：忠心換絕情

在共和黨反對之下，美國總統拜登提出的1,060億美元緊急撥款法案受阻於國會，意味着對烏克蘭的援助將無以為繼，隨時「乾塘」。拜登警告，如果烏克蘭得不到援助，俄羅斯就會重新獲得戰爭動力，然後攻擊北約盟國，最終導致美俄軍隊交戰。這分明是危言聳聽，俄羅斯守住目前的戰果就足夠了，根本沒有必要攻擊北約，何況美國從來不敢與俄羅斯正面衝突，更別說交戰。只有一點可以肯定，烏克蘭沒有新的援助，很快就會徹底潰敗。

美國國務院發言人米勒也大聲疾呼，指目前已耗盡97%分配資源，國會再不通過撥款，將無力繼續提供安全援助，烏克蘭將面臨「非常艱難的冬天」。其實，烏克蘭面臨的不僅僅是艱難的冬天，而是悲慘的結局，正如過去所有被美國拋棄的棋子一樣。烏克蘭能夠撐到現在，並非靠自己的力量，而是全靠美西方提供上千億美元的援助，一旦援助終止，恐怕一周也撐不下去。

俄羅斯國防部長紹伊古透露，烏軍反攻半年至今共損失超過12.5萬人及1.6萬件重型武器。這些數字也許未必準確，但烏軍傷亡慘重則是不爭的事實。戰爭打到現在，美西方固然已出現戰爭疲勞，烏內部的厭戰情緒也不斷升溫。美國著名調查記者赫什爆料，俄烏雙方軍頭已秘密啟動和談，而且已取得某些共識，顯然不是沒有根據。美國和德國不也是被指暗中迫使烏克蘭「求和」嗎？實際上，面對這場消耗巨大而且毫無勝算的戰爭，美西方早已厭倦，只是礙於面子而不願承認失敗而已。

目前來看，最不想停戰的大概就是烏克蘭總統澤連斯基，因為一旦停戰，他不僅保不住總統寶座，而且隨時遭到政治清算。烏克蘭好好的一個國家，弄得山河破碎，生靈塗炭，經濟崩潰，無數民眾流離失所，這筆帳應該算在誰頭上？總統不負責誰負責？作為美國的政治傀儡，戲子總統壓根兒就是服務於美國利益，為美國而戰，即使戰至最後一個烏克蘭人也在所不惜，夠忠心了吧？可惜，忠心往往只能換來絕情，老美拋棄棋子從來不會手軟。

常說人貴有自知之明，澤連斯基最大的悲哀就是缺乏自知之明。作為一個喜劇演員，他也許是成功的；但作為一個總統，他無疑是失敗的。這個故事告訴人們：沒有那麼大的頭，就不要戴那麼大的帽子。