龍吟虎嘯：留着她輸入一滴新血

美國數十年來對華搞「和平演變」、「顏色革命」、「動亂暴亂」屢屢失敗，製造了一批批叛逃者，跑到美國西方「政治避難」、「政治庇護」。這些叛逃者大多是青年學生、「學運領袖」，還有一些大學老師、高級知識分子、「工運人士」、「維權人士」。這些人之所以搞事，發起動亂暴亂是因為他們盲信美國的價值觀，要把中國「美國化」，成為美國的「新殖民地」、附庸。

他們對中國的現行制度和發展方向沒有「按照美國價值觀辦事」極為不滿，十分仇恨中國共產黨和美國堅決鬥爭。他們心甘情願，積極努力地幫助美國、聽命美國實現其「改變中國」、「控制中國」、「奴役中國」、「盤剝中國」的戰略目標；他們認為只有這樣，中國才能像美國那麼富裕、民主、自由，他們的這種心態和當年汪偽漢奸幫助日本侵華，實現「大東亞共榮圈」，中國才能成為「王道樂土」相差無幾。香港黑暴中那些揮舞美國旗、八國聯軍旗、高喊特朗普「解放香港」的「黃絲」們不正是如此嗎？

當這些人搞「顏色革命」、「奪權鬥爭」、「製造動亂」失敗向美國西方求救時，一般都能得其所願。當然，各色人等的待遇不同，要看他們在賣命時「表現」如何，「影響力」如何。這個世界不管幹啥，不可能「人人平等」，搞「平均主義」。有了這個「認知」，香港黑暴中前香港眾志領袖周庭，不費啥力氣就被加拿大收留，「欺騙玩殘中港執法部門」，以逃犯之身繼續在加拿大讀書，等待申請「政治庇護」，這比那些早就跑到美國西方申請庇護的「黃絲」無名小卒至今「無下落」，實在太高貴了。

美國西方收留這類人，當然是要「着眼未來」，估量他們還有不小的利用價值，過去幾十年跑到美國「避難」、繼續「為美國而戰」的鬥士們，山姆大叔也是這麼想的，然而全部落空。這些人也已垂垂老矣！美國西方要補充一些新血才行，周庭算是一滴吧。