坦言集：新局面

以巴之戰打亂了烏克蘭戰爭。今年夏天烏克蘭的大反攻是美國及歐盟寄望改變戰場僵局之舉，可惜烏克蘭無寸進。美國通過美國媒體已宣布反攻失敗。以巴之戰的壓力迫使美國開始在烏克蘭收兵，最重要的信號是美國再不談烏克蘭加入北約，僅只以歐盟成員的機會來安撫烏克蘭，也帶有讓歐盟在戰後援助烏克蘭，盡量將之留在西方陣營，不讓俄羅斯拉攏過去。正因大勢已去，烏克蘭軍方對俄羅斯的襲擊，包括深入俄境破壞中俄鐵路，都是最後的騷擾，起不了多少作用。

傳聞烏克蘭政權內訌，澤連斯基與武裝部隊總司令扎盧日內的競爭也凸顯出戰爭正進入和談前的最後階段，政權的各方勢力爭取戰後的大權。澤連斯基推遲總統國會的選舉，是為保權位，借戰時狀態來壓倒挑戰者。可是一旦休戰談判，澤連斯基一黨未必可得美國支持來把持、保護他們的權位利益，挑戰者必然拉美國勢力謀求取代澤連斯基。烏克蘭的政局會變得更為混亂。烏克蘭戰爭不再延續便成為韓戰式停火，美國抽身，歐盟接手，看來便主要是要讓德國主持今後烏克蘭大局。歐盟中德法會聯手。波蘭在烏克蘭戰爭出了大力，卻沒法建立對烏克蘭以至中東歐的政治主導地位，波蘭與德國，甚至歐盟可能便生矛盾。

最近，波蘭因烏克蘭進口問題封鎖波烏邊境，波羅的海三國出通牒反對，即連波羅的海三國也背棄波蘭，跟從德國與歐盟，波蘭不忿之心會益增，可能減少對烏克蘭的援助，也會與烏克蘭的貿易爭執加劇。德國主導烏克蘭戰後發展，便大有可能排斥波蘭的強烈仇俄心態和行動，重新推動與俄羅斯經貿合作。假若德國政局有變，基督教民主聯盟黨與另類選擇黨取得政治主動，德俄合作便會擺脫美國的抑制而再起動。若特朗普在明年大選再度獲勝，美國亦會放棄對俄緊迫政策。經濟上烏克蘭會納入歐盟，但實際卻是回投俄羅斯的懷抱。烏克蘭多會變政治中立，俄歐無戰事，俄歐便與烏克蘭一起致力經濟建設和重建。

整個國際矛盾便轉而集中於以巴之戰和中東的政局轉變。由於阿拉伯與伊斯蘭國合作，中俄支持，關鍵便在於美國與以色列的關係是戰或和。

普京在這個時候出訪沙特阿拉伯與阿聯酋，正是烏戰趨於平息，以巴之戰左右國際政治，普京便是致力打開新局面了。