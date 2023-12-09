圖劫來港客逾1300萬 5男女匪徒囚6至9年

【本報訊】一對男女身懷逾168萬美元（折合約1,315萬港元）巨款於2019年過關來港，涉被5名男女策劃搶劫，惟行動前被埋伏的執法人員制止。被告拘捕期間，有疑犯曾手持電槍與人員對峙，人員須拔槍制服疑犯。5人分別被裁定串謀搶劫罪等罪成，昨在高院被判即時入獄6至9年。法官指，各被告計劃周詳，若非執法人員制止，身懷巨款的男女定被劫。

5名接受判刑的被告分別是洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰、蘇木建及賴惠珍。他們被控一項串謀搶劫罪，指2019年7月3日，他們在落馬洲新田交匯處，搶劫一對男女逾168萬美元。梁子聰及蘇木建因管有電槍，另涉藏槍罪。除女被告賴惠珍經審訊後被定罪外，其餘4人均先後承認各自面對的認罪。

法官認為，本案涉及周詳計劃，以5年作量刑起點，因牽涉武器，擬搶劫的涉案金額大，調高量刑起點至9年。就藏槍罪，其中梁子聰因曾用電槍指向執法人員，須人員擎槍制止，以30個月監禁為起點；蘇木建則選擇棄置電槍，故採納18個月為起點。顧及量刑整體性等因素，判洪鈞裕和蘇家禧入獄6年，梁子聰入獄7年，蘇木建入獄6年9個月，賴惠珍入獄9年。

有人一度持電槍與人員對峙 據控方指，當日清晨約6時，女被告賴惠珍在落馬洲管制站離境大堂徘徊，再前往的士站通電話，她曾在通話中提及「綠的KF716」、「一男一女」和「白色環保袋載住啲錢」。兩名事主其後登上綠的，執法人員截查該兩人，發現其背包和環保袋內共有逾168萬美元。被告及後被拘捕。

不久，人員在新田交匯處截停一輛可疑的私家車，惟該私家車撞向兩部人員的車輛才停下；車上4名可疑男子，即本案4名男被告，當時佩戴面罩、手套等，他們嘗試逃走，但最終均被制服，當中有人曾用電槍指向人員，須人員擎槍制止。人員在車上搜出牛肉刀等。案件編號：HCCC 310-311/2020