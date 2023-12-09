公屋私樓闢毒倉 檢值5400萬K仔

男子斷正 累妻母同惹官非 執法部門根據線報，於本周三（6日）及前日先後掩至鯉魚門及葵涌，分別搗破公屋及私人單位毒品儲存倉，檢獲市值約5,400萬的懷疑氯胺酮，拘捕5男女包括販毒骨幹；一名疑犯的妻子及母親更受牽連。當中兩名男子已被暫控「販運危險藥物」罪並於今日提堂。另外，長沙灣一名15歲少年涉嫌販毒斷正，連累同住的父母及胞姊惹上官非。

本周三晚上9時許，執法人員在觀塘鯉魚門一屋苑內，截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲約1.3公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。其後，人員押解該男子到其居住的公屋單位搜查，在單位內再檢獲約18.7公斤懷疑氯胺酮，遂拘捕該名36歲男子及與其同住的兩名女子。據悉，被捕兩名女子為男疑犯的妻子及母親。人員經分析及調查後，發現該批毒品是由一販毒集團上游骨幹成員，在葵涌區交給該名被捕男子。經順藤摸瓜後，隨即鎖定該上游骨幹成員，相信他匿藏於葵涌一間酒店，並且租用附近一私人單位作為毒品儲存倉。

酒店房另拘男女 包括骨幹 人員於翌日掩至葵涌一酒店房間，拘捕一名相信是販毒集團上游骨幹成員的34歲本地男子，以及房間內一名持雙程證的內地女子，初步相信二人為情侶關係，同時在場檢獲吸毒工具及尋獲吸毒痕迹。其後，人員搜查石蔭路一的私人樓宇單位，結果檢獲89.5公斤懷疑氯胺酮。案中檢獲的氯胺酮共重109.5公斤，市值約5,400萬元。兩名被捕男子及內地女子仍被扣查，兩名男子稍後將被暫控「販運危險藥物」罪，案件今日在觀塘裁判法院提堂。36歲男子的妻子和母親則獲准保釋候查。

15歲仔販毒 父母胞姊齊被捕 另外，前晚約9時，人員在長沙灣一公共屋邨停車場內，發現一名少年形迹可疑，把膠袋放入一輛貨車內，於是上前截停搜查，並在膠袋內檢獲約260克懷疑霹靂可卡因。其後，人員再於該少年居住的單位，檢獲約16克懷疑霹靂可卡因，檢獲的毒品總值約36萬元。經初步調查後，該名15歲少年及單位內兩女一男（15至58歲）俱涉嫌「販毒」被捕。據了解，與該少年一同被捕的3名男女，是其父母及胞姊。