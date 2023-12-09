石棺藏屍囚終身 終院否決上訴

曾祥欣

【本報訊】2016年荃灣工廈揭發石棺藏屍案，3名男子涉嫌設局，用與哥羅芳類近的化學物二氯甲烷焗暈殺死一名男子，再用混凝土製造石棺埋屍。3人受審後，僅被指是指揮者的首被告曾祥欣謀殺罪成判囚終身，其餘兩人則誤殺等罪成。曾祥欣2021年向高院上訴庭申請上訴許可被拒，他昨再向終院提逾時上訴申請。3名終院法官聽罷申請人陳詞後，即時駁回曾的上訴許可申請，意味着終身監禁成為定局。

被告一度潛逃台灣 上訴申請人曾祥欣案發時29歲，他與同案的劉錫豪（24歲）及張善恒（26歲），已就本案承認阻止合法埋葬屍體罪，但否認於2016年3月4日，謀殺28歲男子張萬里。控方案情指，2016年3月4日，3名被告涉用哥羅芳類近化學物二氯甲烷將死者殺死，再用石棺埋屍，事後潛逃台灣，同年4月3人由香港執法人員陪同返港被捕。經過45日審訊，陪審團在2019年一致裁定首被告曾祥欣謀殺罪成，依例判處終身監禁。劉錫豪及張善恒則獲裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。劉及張最終判監17年。

是次聆訊由常任法官霍兆剛、林文瀚及非常任法官司徒敬審理。申請方首先陳詞，表示今次上訴重點在於申請人是否應與其他被告有着相同裁決。事實上，部分場合其實只得劉錫豪和張善恒，申請人並不在場，故申請人是否領袖，實有斟酌之處。

不過，法官質疑，證供顯示曾祥欣曾經找地方殺死死者、購買相應物品，以及叫死者出席會面。申請方所提出的有關說法不着邊際，有證據支持曾祥欣扮演領袖角色。而且，曾祥欣在案發時，知悉與哥羅芳類近的化學物二氯甲烷會令人失去知覺。申請方陳詞後，終院法官休庭後明言本案沒有合理可供爭辯之處，決定駁回上訴許可申請，擇日再頒判詞解釋理由。案件編號：FAMC 31/2023