上海仔3爪牙判監 1人上訴遭駁回

追數向女童淋油 襲擊罪成 小學女生於2020年10月在學校門外遭人淋潑橙色液體，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控告他們普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。涉案3男早前否認控罪，經審訊後被裁定一項普通襲擊罪成，3人同被判囚3個月，當中一人不服定罪並提出上訴許可申請。上訴庭法官彭偉昌昨經開庭後駁回其申請，並指案件無可爭辯的地方。據悉，有案中被告為本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的爪牙。

官指原審推論合理 提出是次上訴許可申請的為48歲無業男子陳效智，陳於去年9月服刑完畢並已出獄。陳與另外兩人同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童Ｘ，3人同被裁定此罪罪成。陳是次提出的上訴理據指，原審法官只是就環境證供等推論出陳有份參與襲擊，但上訴方認為證供不足以支持其推論。

但彭官指陳於案發前曾被拍到在附近快餐店拿着與本案裝漆油的紙杯相似的紙杯，陳亦在現場出現等，認為實在有太多巧合。彭官最終認為原審法官的推論合理，故拒絕其上訴許可申請。

原審法官判刑時曾指Ｘ是一名手無寸鐵的上學小童，應無憂無慮及不應受如此威脅，被告的行為定當受到社會譴責，法庭亦有責任保護幼童，案中有加刑因素。法官又指Ｘ外祖父於事發前亦受襲，Ｘ不可能會與3名被告結怨，被告的行為是為了向其外祖父施壓。

同案另一被告李培耀，原另被一項有蓄意導致身體受嚴重傷害及一項普通襲擊罪，指他於2020年9月30日，在火炭一村屋外，為使Ｘ的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊Ｘ的母親。李面對的兩項控罪終因證人認人證供質素問題，被裁定罪名不成立。

據了解，本案其中一名被告為「貼招黨」頭目「金毛文」的黨羽，遇襲女生的外祖父在內地經營茶葉生意，欠下逾千萬元債務，但遲遲未償還，後來一名泰國華僑報稱可替他擺平，要求300萬元報酬。不過，有人無支付酬金，因此對方派出黑幫成員毆打事主、刑毀其住所及向其外孫女淋漆油。案件編號：CACC 127/2022