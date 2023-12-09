破52詐騙黑錢案 拘66男女涉款7100萬

【本報訊】執法部門於11月30日至昨日展開代號「熱火」行動，偵破52宗詐騙及洗黑錢案件，涉款7,100萬，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪，拘捕51男15女共66人（16至76歲），大部分被捕人士其後獲准保釋候查。

該52宗騙案中，包括11宗投資騙案、11宗網購騙案、6宗網上情緣騙案、6宗電話騙案、5宗求職騙案及13宗其他種類騙案，案中受害人為本地人，年齡介乎20至86歲。66名被捕人士中，大部分是傀儡戶口持有人，亦包括犯罪集團主腦以及負責收取騙款的成員，他們分別報稱無業、廚師及售貨員等。損失最大一宗涉及網上情緣騙案，68歲男事主損失1,400萬元。

打盲毛發短訊 收購傀儡戶口 行動中同時瓦解一個本地洗黑錢集團，人員於今年6月起展開調查，發現該集團透過社交平台發布廣告及以打盲毛發短訊形式，聲稱以高價收購虛擬及實體銀行戶口，集團成員取得該些戶口網上理財資料後，即以此清洗黑錢。集團至今操控逾20個戶口，清洗超過1,500萬元黑錢。人員在鎖定涉案人士身份後，於本周二（5日）至昨日，在多區以涉嫌串謀洗黑錢罪，拘捕7男4女（23至59歲），其中一人為集團主腦，餘下10人為傀儡戶口持有人。

新界南搗科技罪案 176人落網 另外，新界南總區人員於11月27日至本周四展開新一輪行動代號「淺岸」的執法行動，以打擊科技罪案。行動中，執法部門共拘捕133名本地男子及43名本地女子，年齡介乎13至70歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。他們共涉及140宗案件，包括「投資騙案」、「求職騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「釣魚短訊騙案」、「借貸騙案」及「網上購物騙案」等，總損失金額達1.69億元。大部分被捕人為傀儡戶口持有人。他們被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口提供給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。所有被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月上旬至中旬向執法部門報到。