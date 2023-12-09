東呼即應：送貨狗隻不准用客𨋢屋苑告示惹議

【本報訊】另一則網民熱話則關於某屋苑的告示，《東呼即應》近日留意到網上流傳的一張照片，圖中顯示該屋苑所張貼的告示中，寫上了送貨工人與狗隻不准進入客𨋢等字眼，隨即惹來激烈討論，其中有網民認為等於「華人與狗不得入內」，有歧視之嫌，也有人認為只要寫「送貨請用貨𨋢」即可免誤會。

網民比擬華人與狗不得入內 網上流傳的這張照片，顯示本港某屋苑出現一張告示，上面竟寫着「狗隻及送貨工人不准進入客用升降機」，引起不少反響。有網民立刻聯想到上海租界公園那張「華人與狗不得入內」的標貼，認為當中有歧視之嫌。

不過有人曾考證過，所謂「華人與狗不得入內」是都市傳說，原本那張標貼的第一條是「本公園供外國人專用」，而第四條則是「狗和單車不得入內」，要投訴歧視的可能是一眾「路權人士」。

《東呼即應》認為，互相包容的確很重要，同一句說話，以不同方法說出來，效果大不一樣，認為在事件中，其實屋苑本身的意思應該不是針對「送貨工人」，而是「送貨」這個行為，倘若改為寫上「送貨請用貨𨋢」，相信便可以免卻誤會了。