綜援公共福利金 明年2月起上調

【本報訊】政府建議由明年2月1日起，將綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調3.3%；以及明年4月1日起，額外將綜援和長者生活津貼金額上調10元作為都市固體廢物收費津貼，項目昨日於立法會財務委員會獲得通過。惟有議員指政府由1997年到現在恒常的福利開支上升6倍，增長速度「恐怖」，認為任何新開福利建議都要慎重考慮。

料年耗逾23億公帑 兩項措施估計會分別帶來每年22.1億元及1.37億元的財政承擔。議員洪雯表示，政府每年福利開支超過1,000億，而由1997年到現在恒常的福利開支上升6倍，增長速度「恐怖」，認為任何新開福利建議都要慎重考慮，又指香港勞動參與率佔57.7%，由1997年至今完全不工作的住戶增加一倍。

勞工及福利局副局長何啟明表示，領取失業綜援有1.7萬個案，下一份支援合約中會檢討其工作要求和情況。社會福利署副署長黃燕儀補充指，15至59歲的健全綜援受助人必須接受就業支援服務以及需要書面承諾履行相關責任，否則相關人士和家庭成員不會符合領取資格。

針對都市固體廢物收費津貼，議員謝偉銓質疑會否導致反效果，當局則回覆指津貼額不足以覆蓋垃圾棄置量，故相信住戶仍要繼續減廢。議員何俊賢則指當局預計垃圾徵費實施後首半年會派發免費袋，而目前的10元津貼額亦沒有計劃派發多久，質疑如何達到減廢效果。當局表示免費袋主要針對三無大廈、村屋、公共屋邨，經濟基礎非考慮因素。至於議員陳沛良亦關注參加廣東和福建計劃的受助人，是否也可受惠於10元津貼名額，當局表示不排除該些受助人回港，而政策也要有一致性。