發展北都 基本工程撥款倍增至逾505億

【本報訊】立法會發展事務委員會將於下周三（13日）舉行會議，據政府提交的基本工程儲備基金整體撥款的文件顯示，由於北部都會區及新田科技城等發展項目陸續啟動，政府預計2024至25年度的基本工程撥款開支多達505.99億元，較上年度的255億元增近倍；最大項開支涉土地徵用費，高達341.7億元，較2023至24年度的核准撥款總額99.5億元大增243.4%。議員支持政府計劃，促請政府加快原址換地。

文件介紹，除一些持續進行的基建項目外，年內的新項目包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展計劃，建造新田／落馬洲發展樞紐，元朗南第二期發展，以及新界北第一階段發展。基本工程開支急升，主要原因是2024至25年度新項目的數量增加，以及新項目及繼續進行的項目所需的現金流量增加，故年內的土地補償較上一年度即2023至24年度的補償顯著增加。

據工務部門的施工計劃，發展局預計在2024至25年度會收回約430公頃土地，較2023至24年度收回的大約190公頃土地多出240公頃。

而2024至25年度的預算，已計及古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段擬按照「加強版傳統新市鎮發展模式」申請換地的用地。

議員促加快原址換地 議員劉國勳支持政府的計劃，又促請政府加快原址換地。他引述文件指，政府計劃用於收地作發展新田科技城的費用達483億元，該預算合理，而款項較今年5月政府公布的420億元多，是因為新田科技城收地面積增加，又指出收地的每呎價錢已比早年回落，由逾1,500元下跌至約1,200元。