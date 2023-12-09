涉威脅發布女子不雅片 男警否認控罪 停職准保

【本報訊】男警被指威脅一名年齡相若的女子，聲稱會在網上平台發布其不雅影片，後遭落案起訴一項未經同意下威脅發布私密影像罪，案件昨在屯門裁判法院再提訊。被告不認罪，法庭排期2024年2月5日開審，初步預計需時兩天，期間被告續准保釋。

被告謝朗傑，28歲，於控罪書報稱為警員。據悉他已被停職。據早前相關報道指，女事主今年7月31日報案。執法部門展開深入調查後，最終拘捕被告，並落案起訴他。

被告被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。控罪指他於2023年4月11日，在港威脅會發布X的私密影像，而在作出該項威脅時，被告的意圖是該項威脅致使X受到侮辱、驚嚇或困擾；或知道或罔顧該項威脅是否會（或相當可能會）致使X受到侮辱、驚嚇或困擾。被告亦不理會X沒有或是否對該項威脅會作出的發布給予同意。

擬傳召女事主出庭 被告昨表示不認罪。控方稱，擬傳召女事主及拘捕被告的執法人員作供。庭上透露，辯方對警誡及錄影會面會有爭議。裁判官與控辯雙方商議後，把審訊安排在2024年2月5日展開。候審期間。被告續准以2,000元現金保釋，並須居於報稱地址，不得離港，每周到警署報到一次，及不得接觸控方證人。案件編號：TMCC 2436/2023