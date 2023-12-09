屯門非法集結 7人入獄2男判更生

【本報訊】2019年有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，遂到基地附近抗議及要求執法部門交代，事件演變成警民衝突。12人被控參與非法集結，其中9人於開審前認罪。該9名被告昨在西九龍法院（暫代區院）判刑。最終7人判入獄13個月15日，兩人判入更生中心。法官指，各被告有預謀和計劃，積極參與暴動，公然破壞法治。

9名被告為彭國豪（26歲，客戶服務員）、張家俊（23歲，無業）、鄧泓祥（21歲，學生）、伍栢衝（24歲，侍應）、關善瑜（21歲，學生）、吳筠怡（24歲，學生）、王靜儀（25歲，學生），以及兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，即管有一支雷射筆。兩名分別17歲及18歲男生昨被判入更生中心，其餘7人判入獄13個月15日。

另3被告不認罪 排期明年裁決 本案同意案情指，當晚八時半，逾200名示威者在大興行動基地外集結，叫喊口號，執法人員要求他們離開，但他們拒絕，有人拆毀欄杆，搬到路上作路障。至9時許執法人員驅散，期間拘捕案中9名被告。同案尚有3名被告不認罪受審，包括吳顥筠（20歲，無業）、陳樂期（24歲，地盤工）及15歲男生。法庭已排期明年2月8日裁決。案件編號：DCCC 746、757/2020