理大外圍集結案 4人判囚

【本報訊】 2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。當中20人被控非法集結，1人認罪，19人經審訊後全被裁定罪成。當中4名審訊後定罪的被告，昨在西九龍法院（暫代區院）被判入獄9至14個月。

昨日接受判刑的4名被告分別是吳肇韜（19歲，學生）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳正雯（20歲，學生）和鄧耀雄（24歲，社工）。4人被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人非法集結在一起。

監禁9至14個月 法官指，本案涉及破壞公眾秩序，判罰須具阻嚇性，集結參與者均有備而來。考慮到各人身上的裝備、年齡等因素判吳入獄9個月，陳入獄12個月，洪及鄧入獄14個月。

本案共有20名被告，只有現年23歲曾曉琳認罪，被判入獄9個月兩周。撇除昨完成判刑的4人，其餘15人的判刑，會在今日處理。案件編號：DCC C855/2020、DCCC 475，609/2021