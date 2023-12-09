醫健：醫健寶庫：癌症康復者如何保持骨骼健康

骨質疏鬆症會導致骨骼結構變得脆弱，增加骨折的風險。某些癌症及其治療有可能影響癌症康復者的骨骼健康，尤其是曾接受賀爾蒙治療或上消化道手術的患者。因此，癌症康復者應時刻關注骨骼健康，並定期接受檢查。保持健康的飲食、恒常運動和良好的生活方式是預防骨質疏鬆症的關鍵。

大家都知道攝取足夠鈣質對保持骨骼健康很重要。在香港大學賽馬會癌症綜合關護中心（JCICC）舉辦的骨骼健康工作坊中，發現大部分癌症康復者的鈣質攝取量不足。參加者的每日平均鈣質攝取量只有約300至400毫克，僅為世界衞生組織建議成年人每日1,000毫克的一半。為攝取足夠鈣質，應多進食深綠色蔬菜、硬豆腐、含骨的魚類（如白飯魚、沙甸魚）、蝦米、櫻花蝦乾、添加鈣質的豆奶以及低脂奶製品等含豐富鈣質的食物。

此外，每天適量地曬太陽有助於體內產生維他命D，以促進鈣質的吸收和調節。定期進行適量運動也有助保持骨質密度，減低骨質疏鬆的風險。運動還可改善關節活動和平衡力，以預防跌倒。

JCICC舉辦的骨骼健康工作坊提供超聲波骨質密度測試，由註冊營養師和運動教練以小組形式教授骨骼健康飲食和負重運動，並提供6個月後的進度跟進。癌症康復者可更深入了解自己的飲食習慣，並根據個人需求獲得合適的建議。部分康復者甚至在6個月後的跟進服務中，透過均衡飲食和恒常運動能有效地維持甚至提升骨質密度。

由於每個人的狀況不同，建議諮詢醫生或註冊營養師以制訂最適合自己的骨骼健康計劃。香港大學癌症綜合關護中心為康復者提供骨骼健康工作坊以及一對一的營養諮詢服務，可致電中心熱線3917 9606或掃描以下二維碼瀏覽中心網站了解更多。

香港大學賽馬會癌症綜合關護中心註冊營養師黃穎琳

香港大學李嘉誠醫學院