討論准物理職業治療免轉介 議員憂病人不了解致混亂

【本報訊】政府提出修訂《輔助醫療業條例》，希望爭取2024年擬備修訂草案，以容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下毋須醫生轉介而直接為病人提供服務。立法會衞生事務委員會會議昨日討論項目，有議員擔心病人不了解可以免轉介的疾病而引起混亂，亦有議員質疑條例「換湯不換藥」。

質疑條例「換湯不換藥」 議員林素蔚質疑條例「換湯不換藥」，稱目前非慢性病的街坊也有看物理治療師的需要，詢問當局有否參考其他國家例子。當局回應指物理治療過去「一向冇湯冇藥」，因此不存在換湯不換藥的情況，又稱會參考外國意見，但亦要符合香港情況。

議員陳沛良表示物理治療師在基層醫療名冊的分支名冊之內，但病人本身不知道物理治療的臨床指引，詢問會否出現混亂。當局指由於免轉介流程是新安排，而服務聯絡點是地區康健中心，中心會告知會員哪些疾病符合安排，而現有醫管局也有這些安排，因此免轉介的概念和醫管局內部安排相近。

另外，本身為中醫師的議員陳永光表示文件指容許放射技師和醫務化驗師接受《中醫藥條例》（第549章）下的中醫師轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查，但質疑為何在第一階段只容許放射技師和醫務化驗師轉介。當局指免轉介服務以往並沒有，改革除要考慮中醫師能力，也要考慮各個專業界別的合作，希望中醫藥委員會加以討論。