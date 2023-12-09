美味易消化 健康有代價 一碗豬膶粥 鈉攝取近每日上限

粥雖然容易消化，但多食可能不利健康。食物環境衞生署食物安全中心昨公布巿面中式粥品的研究調查，儘管沒有樣本超過世界衞生組織所訂的鈉含量水平，然而粥的分量通常頗大，食用某幾款粥品，所攝取的鈉可能已屆每日攝取量的上限。食安中心發言人表示，鈉攝取量過高與高血壓有密切關係，而高血壓是導致心血管疾病和中風等非傳染病的風險因素。

按世衞建議，成年人每日的鹽攝取量應少於5克（即2,000毫克鈉），而每100克食品含多於600毫克的鈉，就屬於「高鈉」水平。是次食安中心研究調查所收集的174個樣本，俱是較常食用的非預先包裝中式粥品，分別從中式食肆、快餐店和粥品店所取得，當中包括12款有配料中式粥（117個樣本），以及個別可供消費者選擇的白粥底（24個樣本）和有味粥底（已經調味的白粥）（33個樣本）。各樣本送交食安中心的食物研究化驗所分析，結果顯示所有有配料粥品樣本的平均鈉含量，為每100克270毫克，鈉含量介乎每100克33毫克至460毫克之間。平均鈉含量最高的幾款粥品為豬膶粥（每100克含330毫克鈉）、雞粥（每100克含300毫克鈉）、及第粥（每100克含290毫克鈉）和皮蛋瘦肉粥（每100克含290毫克鈉）。

魚片粥魚腩粥平均鈉含量最低 在各款有配料中式粥品當中，兩款以蔬菜為主要配料的粥品的平均鈉含量較低，分別是粟米粥（平均鈉含量為每100克180毫克）和南瓜粥（平均鈉含量為每100克220毫克）。在10款並非以蔬菜為配料的中式粥之中，魚片粥及魚腩粥的平均鈉含量最低（每100克含220毫克鈉）。

食安中心的研究又發現，不同食肆出售的同款粥品鈉含量差別頗大，反映業界可以透過改良製作方法或轉變配料，以降低該些粥品的鈉含量。此外，白粥底的鈉含量遠低於有味粥底，顯示在烹煮有配料粥品時選用白粥而非有味粥作為粥底，可減少進食粥品所攝取的鈉。

為免攝取過量的鈉，食安中心建議巿民應點選以白粥底而非以有味粥底烹煮的粥品，並留意食用粥品的分量，如分量較大，可考慮與他人分享；及保持均衡和多元化的飲食。食安中心呼籲業界，留意所售中式粥品的鈉含量會對公眾健康構成影響；並建議改良粥底的製作方法，以減少粥底和有配料粥品的鈉含量，或提供只加入少許或不加調味料的白粥作為烹煮有配料粥品的粥底，以及除標準分量的粥品外，亦可提供分量較少的粥品，讓消費者按需要選擇。